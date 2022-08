Corpo de jovem é encontrado às margens da Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 09:16 horas

Barra Mansa – O corpo de Daniel Ruela Rodrigues Esteves, de 18 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (5) por populares, às margens da Via Dutra, Km 262, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. A vítima estava com as mãos amarradas.

O cadáver tinha perfurações de tiros na cabeça e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Policiais militares que estiveram no local, não encontraram pessoas que pudessem testemunhar sobre o crime.

O delegado titular da 90ª DP, Michel Floroschk, vai investigar o homicídio. O criminoso e o motivo do assassinato ainda são desconhecidos pela polícia.