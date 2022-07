Corpo de menina que estava desaparecida é encontrado em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 24 de julho de 2022, 13:29 horas

Paraíba do Sul – O corpo de Bianca Rodrigues, de 11 anos, foi encontrado na noite deste sábado (23), em Paraíba do Sul. A menina estava enterrada em uma área de mata, no distrito de Inconfidência, no limite com o município de Areal (RJ).

Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi preso.

O desaparecimento ocorreu na tarde de sexta-feira (22), quando moradores e familiares divulgaram pelas redes sociais um pedido de ajuda para encontrar a menina. Foi feito um registro na delegacia de Paraíba do Sul, onde contavam que ela havia saído de casa para ir até a casa da avó, quando foi raptada por um homem de moto.

A família identificou o homem, que tinha fugido para o município de Chiador, em Minas Gerais. Policiais militares do 38º BPM, entraram em contato com agentes da cidade mineira, passando as características do suspeito que logo foi encontrado. O homem confessou o crime e levou os policiais até onde havia enterrado.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, que era a responsável pelo plantão do fim de semana, onde foi ouvido.