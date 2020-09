Corpo é encontrado dentro de veículo incendiado, em Porto Real

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 09:59 horas

Porto Real – Um corpo, não identificado, foi encontrado carbonizado dentro de um veículo, modelo Prisma, que estava em chamas, na noite dessa terça-feira (29), na Avenida Renato Monteiro, na Mina Dom Pedro II, em Porto Real.

De acordo com a ocorrência, policiais militares do 37º Batalhão, foram acionados por volta das 23h, assim como o Corpo de Bombeiros. Um perito e um papiloscopista, fizeram a perícia do veículo, após o incêndio ter sido debelado. O corpo, encontrado no veículo, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende.

Segundo a PM, não há registro de roubo ou furto do carro incendiado e, ainda de acordo com a ocorrência, não há câmeras de segurança nas imediações onde o veículo foi encontrado. As causas do incêndio e os possíveis suspeitos estão sendo investigados.