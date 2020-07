Crise no Hospital São João Batista gera informações controversas

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 14:23 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE informa que teve ontem acesso a vários pedidos de dispensa de médicos Terceiros Clínicos que trabalham no Hospital São João Batista (HSJB) sem vínculo empregatício direto e contratados via OS.

Postados no grupo dos Terceiros Clínicos do HSJB, os médicos destacam razões diversas, como falta de insumos básicos e a intenção do hospital de instalar uma área de leitos para Covid-19. Neste último caso, os médicos revelam descontentamento com o fato do novo setor ser acrescentado sem contratação de novos profissionais, “sobrecarregando a equipe e prejudicando assim o atendimento aos pacientes”.

Acrescentam ainda que salários estão atrasados pela OS que administra o hospital.

Como as publicações foram feitas em um grupo privado de WhatsApp, o jornal optou por não publicar seus prints, até para não expor, sem autorização, os médicos que fizeram as postagens.

Buscou-se a apuração alternativa, ouvindo ao mesmo tempo fontes médicas e fontes do hospital.

Nenhuma delas fez pronunciamento oficial, embora em ambos os lados tenham citado uma reunião que teria ocorrido entre a direção do hospital e alguns médicos – mas cuja ocorrência foi desmentida por vários outros médicos, após a publicação pelo jornal.

Da mesma forma verifica-se desencontro nas informações sobre se os médicos teriam mantido o pedido de dispensa ou voltado atrás.

Considerando a dificuldade de apuração dos episódios sem consenso entre fontes não oficiais, o DIÁRIO DO VALE fez hoje contato com a Prefeitura e o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) solicitando informações oficiais sobre o assunto.

Tais informações serão publicadas assim que recebidas.

Pelo exposto, informamos que, considerando a extrema dificuldade em se conseguir informações não oficiais que sejam completas e sólidas sobre o episódio, o DIÁRIO DO VALE decidiu que o assunto a partir de agora será abordado apenas pelas vias oficiais (informações oficiais da municipalidade ou do Cremerj) ou por entrevistas e notas em que os autores permitam sua identificação.