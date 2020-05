CSN confirma abafamento do AF-2

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 18:55 horas

Empresa afirmou, em comunicado ao mercado, que medida se deve a adequação da oferta à demanda

Volta Redonda – A CSN informou, através de “Fato Relevante”, que foi programada para esta quinta (29/05) uma paralisação temporária do Alto-Forno 2. O objetivo da medida é adequar a produção de aço à demanda do mercado. O equipamento que está sendo paralisado tem capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas anuais de ferro gusa, o que corresponde a cerca de 30% da capacidade total da Usina Presidente Vargas (UPV). “Fato Relevante” é uma informação que toda empresa com ações na Bovespa tem que passar ao mercado, cada vez que toma uma decisão capaz de influir significativamente em seus resultados.

O DIÁRIO DO VALE apurou que a CSN deve aproveitar os trabalhadores do AF-2 em outros projetos dentro da empresa, inclusive substituindo pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19 e estão afastadas.

O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, afirmou em meados de maio que houve uma queda acentuada nos negócios envolvendo aços planos.

– O mercado (aços planos) aí sim teve queda maior, principalmente com a indústria automobilística. Tivemos, ainda sim, um primeiro trimestre bom, mas temos a possibilidade de trabalhar no segundo trimestre com 60% da entrega. Não sabemos ainda com relação à produção como será. Está em discussão a eventual parada do “forno 2”, que vai ser continuadamente discutida no dia a dia, dentro das perspectivas de colocação desta produção. Os estoques subiram e estamos de olho nisso. O capital de giro investido é muito significativo. Temos de preservar a liquidez. É um olho na produção do mercado e outro na liquidez, nos compromissos financeiros – disse, no dia 18 deste mês.

Benjamin Steinbruch reforçou que o aspecto social também está sendo levado em consideração. “Consideramos todas as questões sociais e por isso não tomamos ainda a decisão (de abafar o forno). Quando a fizer, nós teremos de contemplar todas as possibilidades para minimizar questões sociais desta eventual parada, assim como questões políticas de onde estamos trabalhando. Estamos tentando suportar nossos funcionários nas regiões onde atuamos – ressaltou. O DIÁRIO DO VALE apurou que a empresa pretende manter a maior parte dos trabalhadores que atuam no AF-2 e setores ligados a ele.

O presidente da CSN afirmou ainda que o fato do alto-forno 3 ter sido reformado recentemente facilitaria para a usina segurar a produção mesmo diante da parada do forno 2. Steinbruch destacou que o custo operacional do alto-forno 3 é mais baixo e atenderia a demanda neste momento, diante do cenário atual do mercado.