CSN divulga lucro de R$ 339 milhões

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 20:55 horas

Empresa atribui resultado a aumento de preços, que compensou elevação de custos e redução de volume de vendas

Volta Redonda e São Paulo – A CSN divulgou, na noite desta segunda (15), os resultados de suas operações no segundo trimestre de 2022. A empresa informou, em nota à Imprensa, que o aumento de preço aplicado no início do trimestre ajudou a compensar a elevação de custos e o volume de vendas menor, atribuído à desaceleração verificada no mercado europeu e a um comportamento irregular do mercado local. O grupo apresentou lucro líquido de R$ 339 milhões no segundo trimestre, contra R$ 1,125 bilhão do primeiro trimestre.

A receita líquida totalizou R$ 10.566 milhões no segundo trimestre, o que representa uma retração de 10,2% quando comparado com o trimestre anteerior. O custo dos produtos vendidos (CPV) totalizou R$ 7.560 milhões no período, o que representa um aumento de 3,7% em relação ao primeiro trimestre

A diminuição na receita e os custos mais altos reduziram a margem bruta, que atingiu 28% no segundo trimestre e foi 9,6 pontos percentuais. inferior à registrada no primeiro.

Siderurgia

A produção de placas no segundo trimestre somou 890 mil toneladas, um desempenho estável em relação ao trimestre anterior. Por sua vez, a produção de laminados planos, principal mercado de atuação da CSN, atingiu 767 mil toneladas, o que representa uma contração de 7,3% em relação ao 1T22, em decorrência de manutenções planejadas na linha de produção.

As vendas totais atingiram 1.067 mil toneladas no segundo trimestre de 2022, volume 7,8% inferior ao registrado no trimestre passado. Ao se analisar o comportamento nos diferentes mercados, percebe-se que as vendas domésticas somaram 724 mil toneladas de produtos siderúrgicos e foram 4% inferiores em relação ao trimestre anterior, como resultado das incertezas em relação à dinâmica de preços e comportamento da demanda. No mercado externo, as vendas do segundo trimestre somaram 342 mil toneladas, volume 15% inferior às realizadas no 1T22, como consequência de uma menor atividade comercial verificada nas operações da SWT e Lusosider, resultado do menor consumo de aço no mercado Europeu e toda a instabilidade trazida pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em relação ao volume total de vendas no segundo trimestre, comparando com trimestre anterior, os segmentos automotivo (+40%), linha branca (+40%) e indústria (+35%) foram os principais destaques positivos do período, e acabaram por compensar o período mais incerto vivido pelo setor de distribuição.

Cimento

A CSN Cimentos, conseguiu retomar a rentabilidade pela atividade comercial e com forte reajuste de preços aplicado no início do trimestre, o que a empresa considerou necessário para compensar os custos mais altos de produção verificado no período. As vendas totalizam 1,261 milhão de toneladas e foram 6% superiores em relação ao trimestre anterior.

A receita líquida atingiu o recorde histórico de R$ 475 milhões no 2T22, um desempenho 23,1% superior na comparação com o trimestre passado, puxada pela recuperação de volume com preços mais altos aplicados no período.

Por sua vez, os custos unitários também subiram no trimestre, como consequência do aumento do preço do coque importado e dos fretes de distribuição. Já o EBITDA ajustado do segmento aumentou 64,1% na comparação com o trimestre anterior, atingindo R$ 163 milhões no segundo trimestre e com margem EBITDA ajustada de 34,2%, ou 8,6 pontos percentuais. acima do verificado no 1T22.