CSN nega que fiscalizar TAC seja competência da Câmara - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 07:32 horas

Empresa afirma que presta contas do acordo ao Ministério Público e ao Inea, que firmaram o documento

Volta Redonda – A CSN emitiu nota oficial com sua posição em relação à Comissão Especial instaurada pela Câmara Municipal de Volta Redonda para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que envolve a siderúrgica, o Ministério Público e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) . Segundo a nota, a Companhia “regularmente presta contas de seu cumprimento, a exemplo da visita de fiscalização à Usina Presidente Vargas (UPV) realizada em 22/08”.

A empresa também afirmou que “não reconhece a competência da Câmara dos Vereadores de Volta Redonda para fiscalizar o cumprimento do TAC citado”, mas afirmou que se dispõe a “prestar informações à Prefeitura de Volta Redonda e às respectivas autoridades municipais sempre que demandada”.

Entenda o caso

A Câmara Municipal de Volta Redonda instalou oficialmente nesta terça (8) uma Comissão Extraordinária de Meio Ambiente para tratar especificamente do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2018 entre o Ministério Público, a prefeitura de Volta Redonda, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a CSN.

O documento, que demorou nove meses para ser elaborado, prevê que a Usina, principal poluidora do município, compense danos ambientais investindo, pelo menos, R$ 300 milhões em medidas que atenuem a poluição.

Além de Rodrigo Furtado, compõem a Comissão Extraordinária os vereadores Walmir Vitor (relator), Edson Quinto (membro) e Paulo Conrado (suplente). O vereador Raone também fez questão de participar do encontro. Ficou acordado entre eles que a primeira medida a ser tomada será encaminhar ofício aos entes envolvidos no processo.