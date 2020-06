CSN se reunirá com Prefeitura de Volta Redonda para tratar do Recreio

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 18:49 horas

Fundação CSN devolverá local à empresa e destino será discutido; tombamento é considerado problema na negociação

Volta Redonda – Uma fonte ligada à CSN informou ao DIÁRIO DO VALE que a empresa tem uma reunião marcada com a prefeitura para a próxima semana, para discutir o fechamento do Clube Recreio e as possibilidades de aproveitamento da área.

Em princípio, o que os estudos realizados pela CSN e pela Fundação CSN concluíram é que o modelo de uso do local como clube é inviável. O Clube Recreio, segundo a fonte, estava com menos de mil associados, mesmo depois de ter sido aberta a possibilidade de associação a todos os cidadãos, independente de serem ou não empregados da CSN, e de ter havido uma oferta para servidores públicos frequentarem o local, com desconto de mensalidades de R$ 25 em folha.

A Fundação CSN, segundo a fonte, fez uma pesquisa com as pessoas que estavam deixando de usar o Clube Recreio, e concluiu que apenas 7% dos usuários tinham escolhido se associar a outros clubes: “Há um desejo das pessoas que o recreio continue funcionando como clube, mas elas não querem ser sócias”.

A fonte informou ainda que no passado houve um interesse do Sesc, mas nada que tenha sido concretizado. “Um clube requer um investimento muito alto e o retorno financeiro não compensa”.

A CSN tem planos para a área onde funcionava o Clube Recreio, mas esses planos não são públicos até o momento e dependem muito do avanço da pandemia: “qualquer investimento agora é fora de questão”, disse a fonte, que adiantou que, dependendo do modelo de negócio a ser acertado, o ginásio e as piscinas podem permanecer no local.

Tombamento

Um obstáculo inesperado para esses planos é o tombamento do local, através de uma lei aprovada nesta terça (16) pela Câmara Municipal de Volta Redonda. A fonte assegurou que esse tombamento não poderia ter sido feito por meio de um projeto de lei, em regime de urgência e preferência.

O DIÁRIO DO VALE apurou que existe uma lei recente sobre o assunto: a Lei Municipal número 5.662, de 2019, que determina um procedimento para tombamentos em Volta Redonda.

Essa lei determina que “Os procedimentos de Inventário, Tombamento e Registro serão regulamentados por ato do Poder Executivo”, e depende de: “I – Tramitação dos processos perante o Conselho Municipal de Política Cultural; II – Análise e parecer técnico da Comissão Técnica de Patrimônio Cultural Edificado; e III – Ciência do proprietário sobre a tramitação”.