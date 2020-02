Deam de Volta Redonda divulga vídeo ‘Basta de Violência Contra a Mulher no Carnaval’

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 14:42 horas

Publicação incentiva que mulheres vítimas de violência procurem ajuda na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Volta Redonda- A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) divulgou nesta quinta-feira (20), um vídeo informativo que incentiva as mulheres a denunciar qualquer ato de violência. O tema: ‘Basta de Violência Contra a Mulher no Carnaval’ faz parte das ações da delegacia especializada de Volta Redonda.

No vídeo, a fachada da 93ª DP (Volta Redonda) é destacada como referência no caso de emergência para denunciar agressores. A Deam funciona no 3º andar do prédio da Polícia Civil e está localizada na Avenida Lucas Evangelista, número 667, no bairro Aterrado. Segundo a delegada titular da Deam, Walesca dos Santos Garcez, a mulher que sofrer algum tipo de violência deve procurar à Deam.

– Não se cale, procure a Deam Volta Redonda e denuncie o agressor – enfatizou a delegada.