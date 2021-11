Decisão do STJ autoriza posse de Bomtempo e Jari pode assumir na Alerj

Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 20:51 horas

Ministro Humberto Martins suspendeu decisão do TJ-RJ que impedia posse do mais votado na eleição do ano passado em Petrópolis

Volta Redonda e Petrópolis – O vereador Jari (PSB) está muito próximo de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Uma decisão tomada pelo ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu os efeitos de uma ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) que impedia a posse de Rubens Bomtempo na Prefeitura de Petrópolis.

Bomtempo, atualmente, é deçputado estadual e precisa deixar o mandato para assumir a prefeitura de Petrópolis. Como Jari é o segundo suplente do PSB e o primeiro, Renan Ferreirinha, é atualmente secretário municipal de Educação na capital do Estado do Rio, a saída de Bomtempo do legislativo estadual abre espaço para que o vereador voltarredondense assuma a cadeira.

Por sua vez, a saída de Jari da Câmara Municipal de Volta Redonda para a Alerj, caso o vereador decida tomar posse, abre espaço para que seu suplente, Raone Ferreira, assuma uma cadeira de vereador.

Jari afirmou que vai consultar seu grupo político esta semana, antes de tomar qualquer decisão sobre o assunto.