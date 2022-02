Decretada prisão preventiva de psicólogo suspeito de pedofilia

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 08:35 horas

Volta Redonda – A prisão preventiva do psicólogo, de 29 anos, suspeito de envolvimento em uma rede de pedofilia, decretada pela Justiça de Volta Redonda na sexta-feira, dia 04. Ele foi preso em flagrante por policiais civis de Barra do Piraí na quarta-feira (2), em Volta Redonda. Com isso, ele foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

O delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, afirmou que a prisão foi resultado de investigações conduzidas por sua equipe. Sem revelar muitos detalhes, que segundo ele poderiam comprometer a investigação, Atala afirmou que o suspeito armazenava e distribuía centenas de vídeos com cenas pornográficas envolvendo menores e animais.

O suspeito foi autuado com base em dois artigos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Sua prisão preventiva foi pedida nesta quinta (3). Se for condenado, o suspeito pode receber pena de até dez anos de prisão.