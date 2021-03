Matéria publicada em 29 de março de 2021, 18:15 horas

Comércio varejista também tem horário modificado, assim como academias de ginástica e centros de atividade física

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto baixou novo decreto, regulamentando o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares, assim como do comércio varejista e das academias de ginástica e centros de atividade física do município.

Os bares, restaurantes e similares funcionarão, na cidade, de 10 às 17 horas de segunda a sexta, e sábados e domingos das 12 às 16 horas.

O comércio varejista funcionará de segunda a sexta feira de 10:00 às 17:00 horas e nos fins de semana, de 09:00 às 13:00.

Já as academias e centros de prática de atividades físicas vão abrir de segunda a sábado de 06:00 às 17:00 horas.

A íntegra do decreto

DECRETO N° 16.625

Dispõe sobre horário de funcionamento de atividades econômicas, temporariamente.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO as disposições da Lei Estadual 9. 224 de 24 de março de 2021, bem como do Decreto Estadual 47.540 de 24 de março de 2021, que estabelecem feriados e medidas de enfrentamento da propagação do NOVO CORONAVÍRUS (COV1D 19);

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer, no âmbito do município, medidas temporárias e restritivas que visem combater a circulação e disseminação do virus em nosso município;

CONSIDERANDO, ainda, a peculiaridade de alguns setores da atividade econômica do município que tem horário de funcionamento diferenciado dos demais, e, que a alteração dos mesmos pode contribuir com a aglomeração de pessoas,

DECRETA:

Art. 1º – Ficam, excepcionalmente, até o dia 04/04/2021 alterados os horários de funcionamento das atividades econômicas, abaixo elencadas, que obedecerão as seguintes regras:

I – Comércio Varejista – de segunda a sexta feira de 10:00 às 17:00 horas, sábado e domingo de 09:00 às 13:00;

II – Bares, Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres – de segunda a sexta feira de 10:00 às 17:00 horas, sábados e domingos de 12:00 às 16:00 horas;

III – Academias e centros de prática de atividades físicas – de segunda a sábado de 06:00 às 17:00 horas.

Parágrafo único: As demais atividades essenciais e serviços descritos nos Decretos 16.617 e 16.623 permanecem sem alteração.

Art. 2° – Fica autorizados o atendimento pelo sistema drive-thru, delivery e similares de bares, restaurantes e congêneres, mantidas as demais disposições e regras de higienização e distanciamento social estabelecidas no Decreto 16.586, de 03 de março de 2021 e prevalecendo, de forma excepcional e temporária, até o dia 04/04/2021, as demais medidas estabelecidas nos Decreto 16.617 e 16.623.

Art. 3° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 17 de Julho, 29 de março de 2021.

Antônio Francisco Neto Prefeito Municipal