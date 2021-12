Defesa civil de VR registra 12 ocorrências causadas pelas chuvas na região

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 15:01 horas

Volta Redonda- A Defesa Civil de Volta Redonda contabilizou 12 ocorrências após o temporal que atingiu a cidade no início da tarde desta segunda-feira (27). A maior parte dos chamados ao órgão se deu pela queda de árvores e galhos em vias públicas. Até as 15h30, não havia feridos.

Segundo a defesa civil, a chuva, típica do verão, veio acompanhada de ventos que chegaram a 40 km/h e raios. Em alguns locais houve registro de queda de granizo.

As equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender as situações de emergência. O telefone do órgão é 199.