Delegado diz que o duplo homicídio não foi elucidado com a morte de Gui da Mangueira

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 17:10 horas

Barra Mansa e Piracicaba – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroshy, disse nesta terça-feira, dia 9, ao DIÁRIO DO VALE, que o duplo homicídio, que em foram vítimas Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos, e Ycaro Miguel dos Santos, de 2 anos, ainda não foi elucidado com a morte de Guilherme Resende do Nascimento, de 24 anos, que era acusado de atirar no jovem e no menino, em junho deste ano, em Barra Mansa.

– A Polícia Civil de Barra Mansa não dá como elucidado o duplo homicídio, com a morte de Gui-Gui, porque tenta prender outros participantes desse crime, praticado por motivo fútil, ocorrido em junho deste ano, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa – disse Floroschk, que solicitou que denuncias sejam feitas por meio do telefone da 90ª DP: (24) 3328-4863.

Segundo a polícia, no dia do duplo homicídio, Gui-Gui, que morava no bairro Mangueira, também em Barra Mansa, chegou em um carro ao bairro Paraíso de Cima, onde teria ido para se vingar de uma agressão sofrida por um parente dele. Ainda de acordo com as investigações, ele desceu do veículo e atirou em Anderson, sendo que uma bala perdida atingiu o menino de dois anos.

Gui-Gui já tinha ocupado anteriormente, as páginas dos artigos policiais de jornais da região. Um jornal diário de Barra Mansa divulgou no dia 5 de junho de 2019, que Gui-Gui, junto com outros dois jovens, foi preso por suspeita de tráfico de drogas.

Na ocasião, a matéria reportava que, segundo a polícia, Gui-Gui tinha confessado que atirou em um homem conhecido como “Baxaxau”. O crime foi na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Barra Mansa.

Crime

Familiares de Guilherme Resende do Nascimento, o Gui da Mangueira ou Gui-Gui, de 24 anos, estiveram hoje (9) no Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba, em São Paulo, e estavam providenciando o translado do corpo dele para Barra Mansa. Ele era procurado por policiais da 90ª DP, acusado de matar, em junho deste ano, Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos, e o menino Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

Gui-Gui morreu, no dia anterior, durante uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Ações Especiais (Baep) PM de Piracicaba área do 10º (SP). O confronto armado foi na cidade turística de São Pedro, em São Paulo.

O DIÁRIO DO VALE conversou com um responsável do setor de Comunicação Social do 10º Baep, que informou que Gui-Gui estava sozinho no imóvel, quando trocou tiros com os agentes, que não se feriram. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal São Pedro, onde morreu.

Os PMs chegaram ao local, após o comandante do 10º Baesp, coronel Fernando Aparecido de Souza, receber uma denúncia de que um homem que era procurado pela polícia fluminense, estaria escondido em São Pedro, uma das cidades paulista, que o batalhão de Piracicaba é responsável pelo policiamento ostensivo.

– O comandante do 10º Baep informou sobre a denúncia ao Ministério Público local, que decretou um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido pela PM por volta das 18h, de segunda-feira, dia 8 – explicou o responsável do setor de Comunicação São da corporação.

Apenas um revólver calibre 38, foi encontrado na casa onde Gui-Gui se encontrava, segundo a PM. O confronto armado foi registrado pelo delegado titular de São Pedro, Gilberto Fernandes Júnior.

Entenda o caso

O duplo homicídio foi no dia 24 de junho, no bairro Paraiso de Cima, em Barra Mansa. Gui-Gui foi à localidade para se vingar de uma ofensa e atirou em Anderson. Na ocasião, um dos disparos atingiu o menino que brincava com outras crianças, perto do pai, que socorreu o filho à Santa Casa de Barra Mansa, mas Ycaro não resistiu aos ferimentos.

Anderson também foi socorrido no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde morreu.