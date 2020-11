DIÁRIO DO VALE vai transmitir debate de candidatos a prefeito de Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 09:22 horas

Volta Redonda – Doze candidatos que disputam à prefeitura de Volta Redonda vão participar do debate promovido, na noite desta quinta-feira, 5, pela Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda). O evento, com início às 20h30, será transmitido pelo Diário do Vale, em tempo real, pelo Youtube e Facebook. A Aciap irá disponibilizar um link para o jornal compartilhar o debate em suas redes sociais.

Confirmaram presença o ex-prefeito Antônio Francisco Neto, o Professor Habibe (PCdoB), o prefeito Samuca Silva (PSC), que disputa à reeleição, Washington Granato (Solidariedade), Cida Diogo (PT), Alex Martins (PSB), Juliana Carvalho (PSOL), Evandro Glória (Cidadania), Benevenuto dos Santos (Avante), Paulo Baltazar (PSD) e Hermiton Moura (Republicanos). Por conta de infecção provocada por Covid-19, a candidata Dayse Penna (Pros), será substituída pelo candidato a vice da chapa, o empresário Ademar Esposti (PSL).

O debate será no Salão Social da Aciap-VR, no Aterrado, e segundo a entidade, o evento objetiva proporcionar aos candidatos a prefeito, a oportunidade de expor suas propostas de governo de forma igualitária e dar oportunidade ao eleitor, que poderá assistir o evento ao vivo pela internet.

Em nota, a associação afirmou que, embora seja apartidária, tem como foco contribuir para o desenvolvimento do município em todos os setores. Assim, ainda segundo a nota, “torna-se fundamental a participação da população ao evento democrático”.