Dinho assume presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2022, 15:16 horas

Volta Redonda – O vereador Dinho assumiu neste sábado (01) a presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda para o ano de 2022. Ele foi eleito, junto com os demais integrantes do colegiado, no início da atual legislatura, mantendo uma prática do legislativo municipal de eleger, no início de cada mandato, as mesas diretoras para cada ano.

Neste ano, a secretaria ficou vaga, já que o vereador que havia sido eleito para isso, Jari, está licenciado para exercer o cargo de deputado estadual, enquanto o vereador Washington Uchôa está licenciado para exercer o cargo de secretário municipal de Políticas para Pessoas com Deficiência. Dinho explicou que o cargo será oportunamente preenchido.

O vereador Edson Quinto, representando o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que exerceu a presidência e, 2021, passou o cargo a Dinho

Após assinar o termo de posse, Dinho pronunciou o compromisso formal ao assumir a presidência e fez um pronunciamento em que cumprimentou os demais membros da mesa e os presentes.

— Desde 2013, quando assumi o primeiro mandato, aprendi muito e em 2017, tive a honra de ser presidente da Casa pela primeira vez, no primeiro ano do segundo mandato. Agora, após a segunda reeleição, assumo novamente a presidência — disse, relembrando a memória do pai, que o incentivou a persistir na tentativa de ser vereador, mas morreu antes de vê-lo eleito.

Dinho afirmou que tem projetos para colocar em prática neste ano, quando espera enfrentar desafios com a ajuda de seus colegas.

O primeiro vice-presidente, Luciano Mineirinho, e o segundo, Fábio Buchecha, não puderam comparecer à cerimônia de posse e justificaram a ausência com Dinho.

Também participaram da posse o vereador resendense José Antônio, o ex-vereador Carlinhos Santana e o deputado estadual Jari, que é vereador licenciado.