Distritos de Resende ficam sem ônibus nesta sexta

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 20:01 horas

Viação São Miguel vai parar as linhas para Serrinha, Mauá, Bagagem, Rio Preto e Fumaça por causa do aumento dos insumos

Resende – Os moradores dos distritos rurais de Resende ( Serrinha, Mauá, Bagagem, Rio Preto e Fumaça) vão ficar sem ônibus a partir desta sexta-feira. A empresa São Miguel, responsável pelos trajetos, vai interromper os serviços. O motivo alegado é a impossibilidade de compra de óleo diesel.

Pela mesma razão, vai haver redução nos horários de ônibus que circulam pela área urbana. A empresa afirma que, desde a pandemia, sofre com a redução no número de passageiros e a granbde quantidade de gratuidades, o que se agravou com o aumento nos combustíveis.

A empresa também afirmou que está sem reajuste nas tarifas há três anos.