Dois homicídios são registrados em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 07:42 horas

Crimes aconteceram na noite de domingo (08), em dois bairros da cidade

Barra Mansa – Dois homicídios foram registrados em Barra Mansa na noite desse domingo (08). No primeiro caso, um homem identificado como Juan Pinheiro Marcello Orgal Ribeiro, de 28 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, na Rua Feres Nader, no bairro Boa Sorte.

De acordo com a PM, 08 cápsulas 9 mm e 02 projéteis do mesmo calibre foram encontrados próximos à vítima. Após perícia, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Ainda de acordo com os militares, o veículo modelo blazer, branca, usado por Juan, foi entregue à um parente pós ser liberado. Não há informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

Também durante a noite de domingo, outro homem, identificado como Leonardo Viana da Silva Pedro, que não teve a idade divulgada, foi executado na Rua F, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, equipes foram ao local após informações de vítima de disparos de arma de fogo, e ao chegarem no endereço, encontraram o rapaz sem vida. Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Volta Redonda. Não há informações sobre suspeitos. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).