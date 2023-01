Dois motociclistas morrem no fim de semana em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 20:40 horas

Volta Redonda – O fim de semana na cidade foi marcado pelas mortes de dois motociclistas. O primeiro, Carlos Eduardo Ferreira dos Passos, morreu durante a madrugada de sábado no Hospital São João Batista. Ele bateu em um muro na Avenida Nelson Gonçalves.

O segundo motociclista morreu na noite deste domingo (22) após cair com seu veículo na Rua Desembargador Ellis Hermydio, no Aterrado. Segundo informações, ainda há lentidão do trânsito no local. O morto ainda não foi identificado.