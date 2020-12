Doleiro preso em Angra dos Reis será solto após determinação do STF

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 18:58 horas

Decisão de soltura é do ministro Gilmar Mendes concedida neste domingo (20)

Angra dos Reis– O doleiro Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha, preso em Angra dos Reis, no dia 18 deste mês, será solto após decisão do ministro Gilmar Mendes do STF (Supremo Tribunal Federal), que ordenou a soltura do doleiro neste domingo (20). Chaaya Moghrabi é considerado um dos cinco maiores doleiros do país.

Ele foi preso em um condomínio de luxo na Região da Costa Verde. O investigado já foi denunciado na operação “Câmbio, Desligo” e faz parte de uma rede de doleiros que atua na lavagem internacional de ativos. A estimativa, segundo as investigações, é que ele tenha movimentado cerca de US$ 239,75 milhões entre 2011 e 2017 através da remessa ilegal de valores para offshores a partir de contas no Brasil e no exterior. A prisão foi expedida pela juíza Caroline Vieira, da 7ª Vara Federal Criminal, substituta do juiz Marcelo Bretas no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o terceiro mandado de prisão contra o doleiro.

O primeiro mandato de prisão foi expedido em 2018, por Marcelo Bretas. Em março de 2019, Gilmar Mendes concedeu o primeiro um habeas corpus e substituiu a prisão por pagamento de fiança, entrega de passaporte e proibição de deixar o país.

Em abril do mesmo ano, Chaaya foi preso pela polícia do Uruguai no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva de Chaaya e a extradição do acusado para o Brasil, mas depois fugiu. Ele é suspeito de praticar crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema financeiro.

O novo pedido de prisão cita o episódio, e argumenta que Moghrabi descumpriu decisão judicial ao deixar o Brasil. No entanto, Gilmar Mendes entende que não houve descumprimento porque o valor da fiança ainda estava em discussão quando o doleiro foi preso no exterior.

“Na oportunidade, registrei que havia discussão pendente sobre o valor da fiança e sobre a forma de integralização da quantia fixada, o que descaracteriza a alegada má-fé (…) destaquei que a ausência de entrega dos passaportes também estava vinculada a essa questão prévia da fiança que deveria ser adimplida para o retorno ao país do acusado. Porém, nessa terceira decretação da prisão preventiva, o Juízo de origem tenta reintroduzir esse argumento de forma ilegítima, ao assentar que o reclamante teria permanecido foragido, de forma indevida”, decreta Gilmar Mendes na decisão proferida.

*Com informações da CNN Brasil