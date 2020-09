Dr. Magno morre em acidente de moto

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 18:56 horas

Pinheiral – O pré-candidato a prefeito de Pinheiral apontado na convenção do DC, Dr. Magno, morreu em um acidente no km 268 da BR-393, em Barra do Piraí. A motocicleta que ele conduzia se chocou com uma carreta.

Dr. Magno tinha 38 anos, era vereador em Pinheiral e havia sido escolhido no dia 13 (domingo) para representar o DC (Democracia Cristã) na disputa pela Prefeitura de Pinheiral. O pré-candidato a vice-prefeito é Rivalney Pedrosa.

O corpo do Dr. Magno foi levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A necropsia já foi feita e o corpo está sendo liberado para a família, que decidirá sobre velório e sepultamento.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, vai decretar luto oficial por três dias em função da morte do vereador.

Projeto

Em 15 de abril, Dr. Magno protocolou na Câmara de Municipal, um projeto de lei que propunha reduzir em 50% o salário do prefeito Ednardo Barbosa, da vice-prefeita, dos secretários municipais e vereadores, enquanto durar o estado de calamidade pública. Além disso, o projeto previa que os vencimentos dos cargos comissionados dos Poderes Legislativo e Executivo sejam reduzidos, em 20%, durante o mesmo período. A iniciativa foi rejeitada em plenário.