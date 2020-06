Duas lanchonetes no Retiro são interditadas por descumprirem medidas de prevenção à Covid-19

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 14:05 horas

Volta Redonda- Duas lanchonetes no bairro Retiro foram interditadas, na noite de sexta-feira, dia 05, por não cumprirem os decretos municipais que ditam normas de prevenção ao contágio da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

As ações de fiscalização ficaram concentradas nos bairros Retiro e Vila Mury e, na ocasião, ficou comprovada a importância da presença dos fiscais sanitários junto à força-tarefa, que passou a contar com o apoio da Vigilância Sanitária.

O coordenador de Vigilância Sanitária de Volta Redonda, Armando Alves Gusmão, explicou que sua equipe analisa diversos quesitos, como documentação, instalações, equipamentos, medidas de higiene, além de avaliar o cumprimento das normas específicas de prevenção à Covid-19.

– Os dois estabelecimentos interditados não tinham documentação, não cumpriam o horário de funcionamento determinado em decreto municipal e não apresentavam condições adequadas de higiene – falou.

A força-tarefa ainda fez uma notificação por conta da presença de consumidor sem máscara em outro estabelecimento do bairro Retiro e inibiu aglomeração na Praça Lions Clube, no bairro Vila Mury.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, reafirmou que a participação da população é fundamental para o sucesso do trabalho do grupo.

– É uma ação conjunta. As denúncias de irregularidades feitas pelos moradores ampliam o sucesso das ações da força-tarefa – disse Wagner, lembrando que as ações seguem neste sábado, dia 06) e domingo, dia 07.

O prefeito Samuca Silva afirmou que a atuação da força-tarefa é fundamental para a prevenção à saúde da população e pode garantir a permanência do funcionamento das atividades econômicas.

– Acredito que o trabalho diário de fiscalização ajuda a manter os eixos de monitoramento dentro do limite de segurança estabelecido por conta da pandemia da Covid-19 – afirmou Samuca.

– A outra parte fica por nossa conta, ficando em casa sempre que possível, usando máscara e álcool em gel, além de ter o compromisso de fazer denúncias quando observar irregularidades – reforçou.

Eixos para a flexibilização das atividades econômicas

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a flexibilização das atividades econômicas são o número de casos suspeitos não aumentar em 5% por dois dias seguidos; a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; além de manter o grupo de risco em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; e a proibição de qualquer tipo de aglomeração.