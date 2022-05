Duas pessoas são mortas em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 08:16 horas

Angra dos Reis – Dois supostos traficantes morreram após trocarem tiros com policiais militares, em Angra dos Reis. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Municipal da Japuiba, mas não resistiram aos ferimentos. O confronto armado foi na noite de segunda-feira (30) no Morro do Santo Antônio, no Centro da cidade.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido. PMs chegaram ao local após receberem informação do Disque Denúncia ( 0300-253-1177) de que traficantes estavam impedindo acesso de funcionários de uma empresa de energia, entregadores de gás de cozinha, e de instaladores de internet no bairro, para que pudessem prestar serviços à comunidade.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram disparos. Após o cessar fogo, foi apreendida uma pistola, além de uma submetralhadora, dois carregadores, 41 munições intactas, 450 cápsulas de cocaína, 62 tiras de maconha, três rádios que estavam ligados na frequência do tráfico de drogas local, 450 pinos de cocaína.

A dupla e o material recolhido pelos agentes foram levados para a Delegacia de Angra dos Reis.