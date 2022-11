Dutra é liberada após manifestações nesta madrugada - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 08:41 horas

Caminhoneiros realizaram ato no km 283, em Barra Mansa

Barra Mansa – Após paralização feita por caminhoneiros na madrugada desta sexta-feira, 18, as duas pistas da Rodovia Presidente Dutra seguem liberadas. A interdição aconteceu na altura do Km 283, em Barra Mansa, por volta das 02h14. As informações são do jornal Folha do Interior.

A reportagem do Jornal do Folha do Interior esteve no local, por volta das 07h40 e constatou que não há mais nenhuma paralisação na rodovia, assim como qualquer sinal de manifestações ou caminhões estacionados na via. O trânsito segue normalmente nas duas pistas.

As imagens e vídeos foram enviados por motoristas ao jornal durante a madrugada. Há relatos de funcionários de empresas que ficaram presos na Dutra durante a volta para casa, conseguindo chegar ao seu destino após três horas de espera.