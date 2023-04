Dutra tem 10 Km de engarrafamento no sentido Rio - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de abril de 2023, 15:46 horas

Pista de descida da Serra das Araras está interditada e subida está em mão dupla

A Rodovia Presidente Dutra está com dez quilômetros de congestionamento no sentido SP-RJ a partir do km 243. O motivo: um caminhão carregado de sal para gado tombou na altura do km 225, na pista de descida da Serra das Araras. A princípio, a pista de descida ficou totalmente interditada.

Para liberar os veículos que estavam retidos na serra, foi liberada meia pista no local, que foi fechada em seguida para permitir a limpeza da pista.

No momento, as equipes continuam executando limpeza do local e a pista de subida está em mão dupla para fazer o trânsito fluir.