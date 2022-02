Eletrobras anuncia retomada das obras de Angra 3

Em comunicado a Eletrobras especificou que “entre as principais medidas que constam no Plano de Aceleração do Caminho Crítico está a conclusão da superestrutura de concreto do edifício do reator de Angra 3. Além disto, será feita uma parte importante da montagem eletromecânica, que inclui o fechamento da esfera de aço da contenção e a instalação da piscina de combustíveis usados, da ponte polar e do guindaste semipórtico”, diz um trecho do documento.