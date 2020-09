Elevatória de bombeamento de água fica sem energia e deixa nove bairros sem abastecimento

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 12:23 horas

Volta Redonda- O Saae informou que na madrugada deste domingo, dia 27, que a maior elevatória de bombeamento de água da cidade ficou sem o fornecimento de energia elétrica, o problema persiste até o 12h do domingo.

O Saae está em contato com a concessionária Light cobrando uma solução para o problema, que tem sido recorrente. Com isso os bairros: Vila Brasília, Vale Verde, Coqueiros, Fazendinha, Belo Horizonte, Mariana Torres, Núcleo Terra Vermelha, Belmonte e parte do Retiro; tiveram o abastecimento prejudicado.