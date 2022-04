Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 12:00 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Bombeiros encontraram no final da tarde de segunda-feira (25), no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, o corpo de Diego Ramos, de 34 anos,

Segundo testemunhas, no sábado, a vítima teria escorregado e caído no rio, próximo a Ponte dos Arcos, no Centro de Barra Mansa. Ainda de acordo com populares, Diego teria sido arrastado pela correnteza.