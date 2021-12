Equipe do Proeis sofre acidente de lancha em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 12:58 horas

Angra dos Reis- Na noite de ontem, dia 18, a embarcação Smap – lancha de transporte oficial da equipe da Segurança Pública, juntamente com a equipe do Proeis(Programa Estadual de Integração na Segurança), apesar de estar com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo um giroflex, foi violentamente atingida por uma embarcação de transporte de passageiros do tipo táxi-boat, que trafegava em alta velocidade com passageiros.

A equipe da Segurança Pública havia ido ao local para fiscalizar uma festa que ocorria irregularmente na praia do Abraãozinho. E após constatar as irregularidades e entregar uma intimação, estava de saída, quando foi abruptamente atingida pelo táxi-boat que chegava ao local em alta velocidade. O acidente ocorreu por volta de 00:10.

A Defesa Civil e a Capitania dos Portos foram acionadas e todos foram socorridos.

O caso foi registrado na 166ª DP e também na DELAREIS – Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis.

Aguardamos a apuração da Capitania dos Portos de Angra dos Reis sobre o acidente para tomar as medidas cabíveis.