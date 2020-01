Escola Municipal é arrombada e tem equipamentos furtados em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 08:46 horas

Barra Mansa – A Escola Municipal Argemiro de Paula Coutinho, localizada na Praça Dona Maria Rodrigues Magalhães, no bairro São Luiz, em Barra Mansa, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira, 31. Segundo informações, os suspeitos arrebentaram as portas da unidade escolar para terem acesso às salas do setor administrativo. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o secretário municipal de Ordem Pública do município, Luiz Furlani, que confirmou a informação.

Ao Chegarem pela manhã para concluírem a limpeza para retorno às aulas, os funcionários da escola e se depararam com o arrombamento. os bandidos entraram pela sala do Pré II, na parte baixa da unidade, e levaram a TV de 49″ e um aparelho de DVD. Segundo a Guarda Municipal, eles tentaram levar ainda um computador de mesa e um Notebook, mas os equipamentos foram abandonados ainda no corredor superior da escola, em frente à sala de Robótica, que também foi invadida. A secretaria, cozinha, sala de informática, sala de leitura e praticamente toda escola foi revirada.

”A escola foi terrivelmente vandalizada. Estragaram as fechaduras e arrebentaram os cadeados,. As portas foram quebradas a chutes. Além de depredarem o espaço, ingeriram alimentos da escola. Tiveram grande prejuízo”, disse o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir.