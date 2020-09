Exame de DNA refuta que político preso seja filho de sindicalista

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 20:20 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE teve acesso a resultados de exames de DNA que afastam a possibilidade de Gerson Chrisostomo Ferreira, que chegou a se lançar pré-candidato a prefeito de Volta Redonda com o nome Gerson Antunes, ser filho do líder sindical e ex-prefeito Juarez Antunes, morto em 1989 em um acidente automobilístico. Gerson foi preso nesta sexta (25), em operação contra o tráfico de drogas.

O exame foi feito em uma ação de investigação de paternidade que correu na Vara de Família de Volta Redonda. Gerson tentava receber parte da herança de Juarez. O resultado diz que “está excluída a possibilidade de vínculo genético de origem paterna entre Gérson Chrisóstomo Ferreira e José Juarez Antunes”.

Apesar do resultado, Gerson continuou a se declarar filho do sindicalista e usou essa informação falsa para se lançar pré-candidato a prefeito de Volta Redonda, apresentando-se como “Gerson Antunes”. Depois, desistiu da candidatura e se lançou para vereador, usando o nome de urna “Gerson Filho do Juarez Antunes”.