Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 18:04 horas

Cerimônia de entrega teve a participação do prefeito Rodrigo Drable e de deputados da região

Barra Mansa – Na manhã desta quarta-feira (26), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com o diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, Marcelo Chagas, fez a entrega das 17 casas no Campo do Ferroviário, no Centro. As moradias foram concedidas às famílias que tiveram suas residências desapropriadas para que as obras do Pátio de Manobras avancem.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima, do superintendente regional do DNIT, Robson Carlindo, do coordenador de supervisão das obras, Paulo Café, do deputado federal Luiz Antônio Corrêa, do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, do ex-deputado federal Deley Oliveira, vereadores, autoridades e representantes da prefeitura, das empresas CTESA, Concremat e RPX, entidades de classe, associações de moradores e sindicatos.

Além das 17 casas, foram entregues a passarela que liga o novo conjunto habitacional à Avenida Dário Aragão e a reforma do galpão de Anísio Brás, na Vista Alegre. O Dnit também está construindo mais três moradias e dois comércios no local, que fazem parte da segunda parte do acordo, com previsão para serem concluídas em até seis meses.

No próximo mês, as famílias começam a entrar em suas novas residências. Neste período, será finalizada a instalação da rede de abastecimento de água e de energia elétrica.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a soma de esforços para que essas casas fossem finalizadas e as obras do Pátio de Manobras tivessem andamento.

— Isso é um sonho cultivado por muitos, explorado por alguns, se tornou bandeira política, assunto de eleição, mas na prática nunca era resolvido. Em 2013 essa obra paralisou justamente pela necessidade da construção de novas casas para aquelas famílias que seriam sacrificadas para a obra acontecer. Não adianta você ter uma obra que é muito importante para a cidade, mas destruir a história de vida de algumas pessoas. Então, a gente tem que ter a consciência de que para ser bom de verdade tem que ser bom para todo mundo. Vim aqui em todas as etapas e a cada vez que a gente vinha, saía com o sentimento de que estava sendo preparado realmente um lar, não estava se entregando uma obra. Estava sendo preparada uma estrutura para receber uma família que irá construir uma nova história nesse lugar e permitir também que Barra Mansa avance — declarou o prefeito.

Drable também anunciou que em breve o local contará com uma área de lazer, com um campo: “Em breve a gente vai ter um campo, um compromisso meu com a comunidade. Aproveito para reafirmar isso aqui. A gente vai ter uma área de lazer que vai servir não só as novas casas, mas toda a comunidade”.

O diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, Marcelo Chagas, apontou a importância da obra. “Barra Mansa sempre foi uma prioridade do DNIT. Nós estamos trabalhando isso há muitos anos e estamos conseguindo realizar essas obras. Vamos chegar a 100% dessa obra concluída com uma Barra Mansa totalmente diferente, com muito mais segurança, muito mais mobilidade urbana, uma cidade mais bonita. Essas casas que nós estamos entregando aqui visam a segurança e bem-estar das famílias. E é importante esse remanejamento, porque com isso enquadramos novas frentes da obra para poder avançar mais ainda”.

Um dos maiores incentivadores e apoiadores das obras do Pátio de Manobras, o ex-deputado federal Deley, demonstrou alegria em participar desta conquista. “Acho que isso é uma demonstração da boa política. A gente pede a Deus que as pessoas que vão ocupar essas casas entendam a necessidade de se viver bem, porque isso é a vida. Estou emocionado de poder ter ajudado, de estar construindo um sonho e a minha sorte é que eu pude fazer parte. Que Barra Mansa seja feliz e que possa ter outras grandes vitórias”.

Após a cerimônia, o prefeito Rodrigo Drable assinou um certificado de entrega da casa para o representante dos moradores, Marcelo Andrade, que falou sobre suas expectativas na nova moradia. “Posso dizer que superou o que eu esperava. Visitando o imóvel pronto, a gente vê que ficou muito bonito. Quando a gente mexe na história de uma família, tirar ela de sua casa, mesmo que ela seja inferior, é importante fazer esse processo de forma digna. No começo foi meio conturbado, mas a gente viu que no final acabou sendo da forma que a gente gostaria que fosse, da forma adequada. Estou ansioso para entrar na casa, mobiliar. Vou comprar algumas coisas para mandar entregar aqui, para fazer a mudança. A ansiedade bate forte”.

Entre os políticos presentes ao ato estava o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que viu nessa entrega um passo importante para a realização do projeto, que já tem 60% das obras concluídas.

“A entrega dessas unidades habitacionais representa um passo muito importante na execução das obras. Com a realocação do Pátio de Manobras, teremos o desenvolvimento da mobilidade urbana que certamente beneficiará toda população”, destacou o deputado.

Essa foi uma etapa importante para garantir o andamento das obras, que estão cerca de 60% concluídas e são executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As casas foram construídas em terreno cedido pela União a cerca de 300 metros de onde as famílias residiam. Outras três unidades habitacionais e dois pontos comerciais estão sendo construídos no local. A previsão é que sejam entregues até dezembro, podendo ser antecipada. O investimento para construção dos imóveis foi de R$ 5 milhões provenientes do governo federal. Outras 25 famílias serão indenizadas. O recurso já foi depositado em juízo e está aguardando uma reunião entre o DNIT e o Judiciário para homologação.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro lembrou as dificuldades que precisaram ser superadas e as pessoas e organizações que apoiaram o projeto:

— Muitas pessoas contribuíram para que esse projeto do Pátio de Manobras fosse colocado em prática. Deputados, prefeitos, vereadores, entidades…todos foram essenciais nesse processo ao longo dos anos. O prefeito Rodrigo Drable se esforçou muito para conclusão dessa etapa que era essencial para o retorno das obras —ressaltou Marcelo, mencionando também todo apoio do governador Cláudio Castro e do governo federal.

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa, que também esteve presente ao ato, reforçou a importância da união de esforços para que a obra aguardada por décadas, fosse retomada, com o objetivo de concluir as obras do Pátio de Manobras da linha férrea.

— Hoje tivemos uma vitória dupla. Essa intervenção é fundamental para melhorar a trafegabilidade nos bairros do centro do município, mas ela não poderia acabar com a história de famílias que por décadas viveram na região. Fico feliz de ver esse entendimento e me sinto parte dessas obras, por ter participado de uma emenda de bancada para que isso acontecesse. Parabenizo o DNIT e a Prefeitura de Barra Mansa por tocarem com eficiência e transparência esse trabalho. Tenho certeza de que será uma obra que vai marcar a história de Barra Mansa — afirmou o parlamentar.

Além do prefeito e dos deputados, também estiveram no evento o diretor de Infraestrutura Ferroviária, Marcelo Chagas; o superintendente regional do DNIT, Robson Loures e outros representantes do departamento; o ex-deputado Deley de Oliveira; secretários municipais e vereadores. A cerimônia também marcou a inauguração da passarela Isaías Leite, que dá acesso às casas, e a entrega do galpão do antiga estação Anísio Brás, no bairro Vista Alegre, para onde serão transferidas as operações da ferrovia.

O projeto

A realocação do Pátio de Manobras possibilitará a construção de novas avenidas, viadutos e passarelas em vários pontos da cidade. Para isso, será feita uma adequação de 4,84 quilômetros de corredor ferroviário no perímetro urbano; pavimentação de aproximadamente 5,7 quilômetros de vias urbanas; implantação de dispositivos de transposição da faixa ferroviária a fim de eliminar as passagens em nível com o feixe ferroviário.