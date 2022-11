Filha confirma internação de Pelé em hospital na manhã desta quarta - Diário do Vale

Pelé, de 82 anos, foi internado na manhã desta quarta-feira (30) num hospital, segundo confirmou Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, em publicação no Instagram.

“Não tem surpresa nem emergência”, afirmou Kely. E completou : “Meu pais (sic) está internado, está regulando medicamento”. “Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem!!”, disse Kely, sem revelar o nome do hospital.

A Agência Brasilestrou em contato com a assessoria de Imprensa do Hospital Albert Einstein e aguarda retorno. Em fevereiro deste ano Pelé esteve internado no Albert Einstein para realizar uma bateria de exames de rotina. Na ocasião, tratou um quadro de infecção urinária.

Em setembro de 2021, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor no cólon.