Foragido com 11 passagens é preso armado em Volta Redonda

Volta Redonda – Um homem de 29 anos, foragido da Justiça e com 11 anotações criminais, sendo quatro por tráfico de drogas, duas por posse irregular de arma de fogo, duas por homicídio, uma por roubo, uma por receptação e uma por porte de drogas, foi preso na tarde desse sábado (12) no bairro Caieiras, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na Rua Cinco de Maio.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu quando os policiais receberam denúncias de que suspeitos estariam armados no bairro Caieiras. Ao chegarem no local, foi visto um homem em atitude suspeita, de camisa azul e com uma mochila. Ao ser abordado, foi encontrado com ele uma pistola de calibre nove milímetros com kit rajada, um carregador alongado com 40 munições do mesmo calibre, um rádio comunicador e um celular.

Ao ser encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, foi constatado que o homem estava foragido desde 02/01/2025, por tráfico de drogas e que havia fugido da cadeia. Ele então permaneceu preso.