Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 11:49 horas

Ações aconteceram nos bairros Colina e Morada da Colina no último fim de semana

Volta Redonda – A força-tarefa da prefeitura, formada por servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária e Guarda Municipal (GMVR) dispersou, entre os 21 e 25 de abril, duas aglomerações em praças públicas de Volta Redonda. A ação, que também conta com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tem objetivo de fiscalizar as medidas restritivas contra a Covid-19 e levar orientação à população.

De acordo com as denúncias recebidas pela prefeitura, os flagrantes aconteceram nos bairros Colina e Morada da Colina. Na praça do bairro Morada da Colina foram dispersos mais de 50 pessoas – a maioria de jovens – que estavam promovendo aglomeração próxima ao campo de futebol, além de estarem consumindo bebida alcoólica, sem uso de máscara. Os agentes da força-tarefa dispersaram ainda outra aglomeração na Praça da Colina.

Fiscalização nos comércios

Além das dispersões, a força-tarefa interditou um bar no Santo Agostinho por estar sem alvará e promovendo aglomeração durante as ações realizadas entre o feriado de Tiradentes e o último domingo. Os agentes notificaram outros quatro estabelecimentos comerciais – dois por falta de regularização do alvará e outros dois por ocuparem a via com mesas e cadeiras.

Nesse período, foram fiscalizados mais de 20 comércios e uma festa particular, e os agentes percorreram os bairros Santa Cruz, São Luís, Brasilândia, Monte Castelo, Morada da Colina, Colina, Centro, Aterrado, Dom Bosco, Jardim Amália e Santo Agostinho.

“Durante toda a semana realizamos ações de orientação quanto ao cumprimento do decreto em diversos pontos da cidade. Além disso, fiscalizamos várias empresas, fazemos atendimentos de pedidos de alvará, licenciamentos, emissão de parecer, ou seja, nossa área de atuação é bem ampla. Temos as fiscalizações e os licenciamentos também”, explicou a diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas e Sociais, Elisângela Almeida.

‘Patrulha pela Vida’

A conscientização da força-tarefa tem o reforço de agentes da GMVR e fiscais da SMF que integram a Patrulha pela Vida – ação educativa vem acontecendo durante o dia em centros comerciais e vias de grande circulação de pessoas. A abordagem inclui orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

Denúncias

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.