Matéria publicada em 27 de março de 2021, 07:31 horas

Volta Redonda – A força-tarefa montada pela Prefeitura de Volta Redonda, formada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária e Guarda Municipal (GMVR), com apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, fechou, na noite dessa sexta-feira (26), uma igreja no bairro Voldac. A ação, que acontece em diversos estabelecimentos, serve para fiscalizar o cumprimento das medidas de combate à Covid-19, no município.

Segundo as primeiras informações, foi constatada aglomeração no local, com público acima da capacidade permitida neste período de pandemia. A igreja é a primeira a receber multa no valor de quase R$ 6 mil, prevista em lei municipal aprovada esta semana na Câmara de Vereadores. A lei também prevê o fechamento por 15 dias.