Funil aumenta vazão e Paraíba passa a ser monitorado em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 15:45 horas

Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Barra do Piraí estão em alerta com possibilidade de cheia do Rio Paraíba

Volta Redonda- A vazão da Represa do Funil aumentou de 300 metros cúbicos, por segundo, para 479 metros cúbicos no fim da manhã desta quarta-feira (12), em Itatiaia. A represa no momento está com 70,55% da capacidade. O aumento da vazão pode ocasionar a cheia do Rio Paraíba em Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí.

Agentes da Defesa Civil destes municípios estão em alerta e monitoram o nível do rio.

Em Volta Redonda, a população, principalmente a ribeirinha, deve ficar em alerta aos avisos da prefeitura. Os locais com maior risco de inundações são: Ponte Pequetito Amorim (Beira Rio) e os bairros Parque Independência (Três Poços), São Luís, Dom Bosco e Barreira Cravo.

As informações sobre a chuva estão disponíveis em todos os canais oficiais da prefeitura, como site, redes sociais. Em caso de emergência, os moradores devem telefonar para 199 e buscar ponto de apoio.

Barra Mansa

A Defesa Civil de Barra Mansa também está em monitoramento no Rio Paraíba do Sul. De acordo com o coordenador do órgão, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, o rio pode transbordar e a população deve ficar atenta aos alertas do órgão.

Resende

A Defesa Civil de Resende emitiu um alerta para o risco de pontos de transbordo na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, na altura da Ponte Miguel Couto Filho, que liga a Avenida Presidente Vargas à Rua Saturnino Braga. Qualquer dúvida ou em caso de emergência entrar em contato com o 199.

Posicionamento da represa

Em nota, a assessoria de imprensa da Represa do Funil informou que o “reservatório encontra-se atualmente na elevação 461,49 metros, o que representa um volume útil de 70,55%. A vazão defluente da usina de Funil, em Itatiaia, está em aproximadamente 480 m³s”.

– O vertedouro da Usina foi aberto na manhã desta quarta-feira (12), às 11 horas, conforme despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), um procedimento padrão para esta época do ano. Projetada para atender ao conceito de usos múltiplos do reservatório e da água, a hidrelétrica de Funil atende à função de regularizar as vazões do rio Paraíba do Sul, contribuindo para reduzir os danos socioeconômicos em caso de cheias – disse outro trecho da nota.

As usinas hidrelétricas brasileiras são componentes do Sistema Interligado Nacional e sua operação é planejada e programada pelo ONS. Os níveis dos reservatórios e a energia despachada são programados pelo ONS, responsável por operar o conjunto de reservatórios brasileiros de forma integrada, com o objetivo de garantir a segurança energética. A hidrelétrica de Funil possui três unidades geradoras, totalizando uma capacidade instalada de geração de 216 MW. Toda a energia produzida nas unidades geradoras brasileiras é enviada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que a distribui conforme a demanda.