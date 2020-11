Fux mantém liminar que afasta Rodrigo da prefeitura, mas candidatura permanece

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 17:27 horas

Barra Mansa – O presidente do STF, ministro Luís Fux, decidiu revogar a decisão de seu antecessor, Dias Toffoli, que havia permitido ao prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), retornar a seu cargo, depois de ter sido afastado do mesmo por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ). Também foram afastados os vereadores Paulo Chuchu (DEM) e Zélio Show (Republicamos).

A decisão de Fux não influencia na candidatura do Rodrigo, já que não existe condenação, mas apenas afastamento liminar, que em tese é provisório. O prefeito pode manter normalmente sua campanha, assim como os vereadores.

O prefeito ainda não foi notificado oficialmente da decisão, que admite recurso. Com isso, ele permanece no cargo, e fontes do meio jurídico informaram que é possível que o prefeito só seja intimado depois das eleições municipais, marcadas para o dia 15 de novembro.

O pedido de revogação da decisão de Toffoli foi feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Rodrigo havia sido afastado do cargo no dia 14 de julho deste ano e reintegrado no dia 31 do mesmo mês. O prefeito foi afastado do cargo, por ordem judicial, no processo que investiga um suposto esquema de compra de votos para rejeitar o parecer prévio do TCE (Tribunal de Contas do Estado do Rio), contrário às contas do Executivo referentes ao ano de 2018.

Em áudio gravado na época, Rodrigo Drable afirmou ser inocente e que não houve pagamento de benefícios ilegais a parlamentares.

-Primeiro eu quero dizer a todos, de uma forma muito contundente, que estou sendo afastado sem nenhuma acusação de desvio de recurso público. Vocês sabem que ao longo do tempo em que estou prefeito, três anos e meio, tentaram de todas as maneiras me acusar, me atribuir alguma coisa do tipo, e nunca colou. Nunca colou porque nunca teve – disse Rodrigo em um áudio enviado a uma emissora no dia 30 de julho.

Veja a decisão, como publicada no site do STF:

“(…) Outrossim, das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver provisório afastamento do chefe do Poder Executivo Municipal do exercício de suas funções, sobretudo em contexto de existência de indícios de uso de cargo público para o cometimento de crimes contra a Administração Pública, tal como consignado na decisão impugnada – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando revogadas as liminares anteriormente deferidas e prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Publique-se. Int.. Brasília, 5 de novembro de 2020. “