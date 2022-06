Governador e Neto vão apresentar projeto de mobilidade urbana para Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 10:42 horas

Volta Redonda – O governador Claudio Castro e o prefeito Antonio Francisco Neto vão reinaugurar nesta quinta-feira, 2, o projeto Segurança Presente, na Vila Santa Cecilia às 14h30. Será anunciada ainda, a liberação de verbas para obras no município destinadas a área da Saúde.

No mesmo dia, ás 15h30 será lançado também o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda. Neto e Claudio Castro farão o lançamento no retaurante Vitoria, no bairro Aero Clube. Em seguida, irão visitar as obras do Museu de Ciência e Vida.

Segurança Presente

O Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar, voltado principalmente para regiões turísticas e comerciais. Volta Redonda entra neste segundo caso. A base será na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, na torre que hoje abriga o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O projeto vai atender, além da Vila Santa Cecília, a Amaral Peixoto.

Mobilidade Urbana

Com um projeto de R$ 140 milhões, as obras vão reestruturar o trânsito, interligando todos os modais: transporte público, ciclovia e circulação a pé, agilizando o deslocamento entre os setores Norte e Sul da cidade. Esses investimentos irão facilitar o dia a dia da população.