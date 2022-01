Governo e montadoras discutem o crescimento do ramo automotivo

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 18:35 horas

Estudo visa identificar e ampliar potencial do cluster automotivo da região, um dos maiores do Brasil

Rio e Sul Fluminense – O governador Claudio Castro recebeu nesta terça-feira, dia 18, representantes das principais montadoras de veículos instaladas no Rio de Janeiro. O grupo apresentou estudo com os impactos econômicos e o potencial de crescimento do setor automotivo no estado. As montadoras fluminenses ficam nos municípios de Resende, Porto Real e Itatiaia.

A pedido de Cláudio Castro, será instituído grupo de trabalho formado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais; Casa Civil; Fazenda; e Meio Ambiente e Sustentabilidade. A equipe avaliará demandas consolidadas pelo cluster automotivo e enviadas ainda na primeira quinzena de fevereiro.

– Queremos resolver, de forma objetiva e num curto prazo, questões tributárias e de infraestrutura do setor. O Rio de Janeiro não pode mais perder investidores. Vamos transformar o estado no mais importante polo automotivo do país. Temos capacidade de resolução para isso – afirmou o governador Cláudio Castro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, destacou a importância da indústria automotiva, não só para a região Sul Fluminense, mas para toda a economia do estado.

– São mais de 3 mil estabelecimentos ligados ao setor, desde montadoras a fornecedores de peças e oficinas mecânicas, responsáveis por mais de 30 mil empregos diretos e qualificados, o que representa, consequentemente, a possibilidade de salários mais elevados –enumerou Vinicius Farah.

Estiveram presentes na reunião: Itamar de Souza, presidente da Stellantis; Adilson Dezoto, vice-presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO); Marco Saltini, relações institucionais da VWCO; Raquel Silva, relações institucionais da Stellantis; Fernando Florido, relações institucionais da Nissan; Roberto Mario Martini; relações governamentais da Jaguar Land Rover; e Jonathas Goulart, da Firjan.

– Está claro o empenho do governador Cláudio Castro de modernizar o estado – afirmou o Marco Saltini, relações institucionais da VWCO.