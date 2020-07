Governo estadual confirma depósito na conta de OS que administra Hospital Regional

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 14:48 horas

Operação foi feita pela Caixa Econômica Federal e dinheiro deve entrar na conta antes de sexta-feira

Volta Redonda – A assessoria de Imprensa do governo estadual confirmou que foi feito, nesta terça (07), o depósito de R$ 2,9 milhões na conta da ONG que administra o Hospital Retgional Zilda Arns. Como a operação foi feita pela Caixa Econômica Federal, o governo espera que o procedimento seja mais rápido e o dinheiro entre na conta da OS antes de sexta-feira.

Depois desse depósito, ainda vão faltar aproximadamente R$ 19,5 milhões para saldar a dívida do governo estadual com a organização. Com isso, a expectativa fica por conta de em que momento o Hospital Regional vai voltar a receber novos pacientes, o que pode aliviar a pressão sobre os leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em Volta Redonda, colocando o municípío novamente dentro dos parâmetros que permitem a reabertura do comércio.