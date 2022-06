Grupo de professores faz ato na Prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 11:34 horas

Barra Mansa – Um grupo de professores está fazendo um ato na porta da prefeitura na manhã desta quinta-feira, dia 30. Eles protestam por causa do aumento salarial e alegam não terem tido reajuste.

Em maio, o prefeito Rodrigo Drable apresentou uma proposta de abono salarial de até 60% aos concursados municipais ativos da Administração direta, que segundo eles, não teria ocorrido até então.

Durante a manifestação, um guarda teria sido agredido. A agressora foi detida e encaminhada para a delegacia. Em vídeo que circula pelas redes sociais (veja no final do texto), é possível ver o momento que a mulher resiste a prisão, enquanto os outros manifestantes vaiam a ação.

Através de uma nota publicada em uma rede social, o prefeito lamentou a situação. “Uma professora bateu no rosto de um guarda e rasgou sua farda. Até onde vai o direito de manifestar?”, escreveu.

Ainda segundo a nota, os professores tiveram aumento: “Vamos considerar o aumento de remuneração que alguns membros do SEPE tiveram, e vou divulgar aqui apenas dados que já são públicos e estão no Portal da Transparência. Vamos comparar o salário de junho de 2016 com junho de 2022 e vamos ver o quanto aumentou.”