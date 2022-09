Guarda Municipal recupera fios de cobre e cabos furtados em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 16:06 horas

Agentes foram ao local após denúncia feita ao Ciosp e flagraram suspeitos, que fugiram ao perceberem a aproximação dos GMs

Volta Redonda- A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nesta semana fios de cobre e cabos furtados de um ônibus que pertence à Fundação Beatriz Gama (FBG). O veículo estava estacionado em frente a instituição, no bairro Retiro. Os suspeitos do furto fugiram ao perceberem a aproximação dos agentes, após denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O caso aconteceu durante a noite.

O material foi encontrado dentro de uma bolsa ao lado do ônibus, junto com uma chave turquesa. O produto do furto foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde o caso foi registrado.

“Os GMs Amparo e Aldemir estão de parabéns por terem conseguido frustrar a tentativa de furto de materiais do ônibus, mesmo de noite, demonstrando estarem atentos ao serviço e atendendo de forma rápida”, afirmou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acrescentando a importância da participação popular.

“Mais uma vez, temos que agradecer à denúncia feita, que ajudou impedir o crime, pois não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Acredite na segurança e participe”, frisou.