Homem cai de moto e fica gravemente ferido na Dutra em Porto Real

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 08:37 horas

Sul Fluminense – Um homem, de 28 anos, ficou gravemente ferido na noite desse domingo (21), após sofrer uma queda com a motocicleta que ele conduzia na altura do km 296 da Dutra, sentido São Paulo, em Porto Real. Ele foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende e não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que a vítima – que pilotava uma Honda/CG 160 – não possui habilitação para conduzir motocicletas devido sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ser de categoria ”B”. Também foi verificado pelos agentes que o documento do condutor está vencido desde 29/01/2019. Após a constatação, o condutor recebeu as devidas  multas de trânsito no valor total de R$ 880,41.

ResendeÂ

Um acidente com vítima fatal foi registrado em Resende na manhã desse domingo (21). Segundo a PRF, um homem, de 27 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra uma carreta na Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), conhecida como Rio x Caxambu, na altura do km 19.

No local, os agentes constataram que o motociclista perdeu o controle do veículo – de alta cilindrada – e caiu. Durante a queda, o condutor atingiu o pára-choque dianteiro de uma carreta – não especificada – que subia sentido MG. O motociclista morreu no local. De acordo com os agentes, o condutor da carreta não se feriu.

Após o acidente, registrado às 11h50, a rodovia ficou parcialmente interditada para o trabalho da perícia. A pista foi totalmente liberada às 13h30. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Resende. Já a motocicleta, sem muitos danos, foi removida para um pátio contratado, localizado em Barra do Piraí.

Segundo a PRF, foi confeccionado BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) da PRF e lavrado um R.O na 89ª DP (Resende).