Homem é assassinado em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 08:14 horas

Vítima, de 23 anos, era motoboy

Volta Redonda – Um homem de 23 anos, que trabalhava como motoboy, foi morto a tiros na tarde de domingo (03), no bairro Roma II, em Volta Redonda. Segundo informações, a vítima, atingida com dois tiros na cabeça e dois nas costas, morava na Rua C, e retornava para casa após soltar pipa num campo de futebol do bairro no momento dos disparos. O crime foi registrado na 93ª DP.

Segundo a Polícia Militar, foi apurado que o suspeito, não identificado, estaria encapuzado no momento dos disparos. Ainda segundo a PM, os agentes foram informados pela Polícia Civil – no momento do registro do crime na delegacia – que a vítima não possuía envolvimento com atos ilícitos. Não há informações sobre a motivação do crime.