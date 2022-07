Homem é assassinado no bairro Caieiras

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 11:14 horas

Volta Redonda – Um homem foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 6, no bairro Caieiras em Volta Redonda. Identificado como Evandro Bruno de Almeida, de 31 anos, foi baleado dentro de um carro na rua Gonçalves Ledo.

De acordo com informações do jornal Foco Regional, Evandro chegou a ser levado para o Hospital São João Batista mas não resistiu após ser atingido com 30 tiros.

O local do crime foi isolado e a Polícia Militar trabalha na resolução. Não há mais detalhes a respeito do crime.