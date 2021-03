Matéria publicada em 13 de março de 2021, 07:40 horas

Volta Redonda – Um homem, de 38 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira (12), em Volta Redonda. Segundo testemunhas, o caso, registrado na 93ª DP, aconteceu na Rua 9, no bairro San Remo, após suposta discussão entre o suspeito e a vítima. Segundo relatos, ambos teriam se agredido fisicamente após o suspeito quase ter atropelado o cão da vítima, durante um passeio.

Após a discussão, o suspeito teria se retirado do local e, em dado momento, retornado, vindo a atirar na vítima, que conversava com um amigo, na rua. Ferido nas costas e no abdômen, o dono do cão foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Unimed, que não informou seu estado de saúde. O relato do que teria acontecido foi feito pela vítima aos PMs, chamados ao hospital.

Outro caso

Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (12), na Rua 544, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima chegou a ser levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital São João Batista, mas não resistiu. Não há informações sobre as circunstâncias do crime, registrado na 93ª DP (Volta Redonda).