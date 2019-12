Homem é detido após trocar tiros com a PM próximo ao UBM

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2019, 10:49 horas

Com ele foi apreendido um revólver, três munições deflagradas e uma munição picotada

Barra Mansa- Um homem, foi detido pela Polícia Militar, na madrugada deste domingo (22). Ele é suspeito de ter trocado tiros com a Polícia Militar na noite de sábado (21), na Rua Vereador Pinho de Carvalho, próximo ao UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), no Centro.

O suspeito chegou a pular o muro do Centro Universitário e ainda efetuou disparos contra um dos porteiros, que não chegou a ser atingido. A Polícia Militar encontrou o homem deitado no mato, próximo a um campo de futebol, nos fundos do UBM. Próximo ao suspeito, a PM apreendeu um revólver, calibre 38, com 03 munições deflagradas e 01 picotada.

Entenda o caso

A PM estava em patrulhamento pelo Centro da cidade quando um morador informou que havia um homem tentando roubar uma motocicleta. Com a aproximação da viatura, o homem fugiu e subiu para a entrada da rua da Igreja Matriz, sentindo ao UBM. Ainda segundo a ocorrência, o suspeito não atendeu a ordem da polícia e começou a atirar contra os policiais.