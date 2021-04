Homem é detido pela PM após ser flagrado com pistola em Valença

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 08:45 horas

Arma foi encontrada dentro da casa do suspeito, de 48 anos

Valença – Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Militar na tarde desse sábado, dia 24, em Valença, após ser flagrado com uma pistola calibre 7.65 mm, com a numeração raspada, em casa. A ação aconteceu na Rua das Flores, no Loteamento Santa Maria. A ocorrência foi encaminhada para 91ª DP.

Segundo consta no documento, um PM informou colegas de serviço que o suspeito estaria em posse de uma arma de fogo na localidade. Cientes, os agentes se dividiram em equipes, a fim de localizá-lo. Após buscas, o homem foi encontrado no trabalho e, de acordo com os policiais, foi informado sobre a denúncia; momento em que confessou que havia adquirido uma pistola, mas não soube precisar o calibre da arma.

A PM informou que após a confissão, o próprio suspeito levou os agentes até sua residência e indicou o local onde a arma estava guardada. Após o flagrante, a pistola foi entregue – de forma voluntária – pelo suspeito, posteriormente encaminhado para delegacia para medidas cabíveis. Ele foi autuado no Artigo 32 do Estatuto do Desarmamento (entrega espontânea), ouvido e liberado.