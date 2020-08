Homem é detido pela PRF após se envolver em acidente na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 12:19 horas

Condutor foi flagrado com sinais de embriaguez e após teste com etilômetro, foi constatado teor alcoólico de 0,77 mg/L em seu sangue; homem ainda teria ameaçado ocupantes de outro veículo durante discussão

Barra do Piraí – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da noite deste sábado, 29, após ser flagrado com sinais de embriaguez, durante abordagem no km 259 da BR- 393, em Barra do Piraí, após aviso de equipes da concessionária que administra a rodovia.

Segundo a PRF, o aviso dava conta que motoristas de um veículo, modelo Ford/Ka e um veículo GM Vectra, haviam se envolvido em um acidente no trecho por volta das 18h45 e que um dos envolvidos estaria ameaçando terceiros. Os agentes afirmam que ao chegarem no local, identificaram o condutor do Ford Ka – que causou o acidente, segundo a PRF – e que no interior do veículo, foram encontrados dois artefatos metálicos com potencial de serem utilizados como instrumento de agressão semelhantes à armas orientais.

De acordo com a PRF, os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente, informaram que foram ameaçados após a colisão, pois o condutor do Ford Ka havia descido do veículo se identificando como suposto policial, dizendo estar armado e em dado momento, levado a mão à linha de cintura como se estivesse pegando uma arma. ”Posteriormente, ainda segundo relatos dos envolvidos, o condutor utilizando-se de um dos instrumentos metálicos – que estava no interior de seu veículo – teria corrido em direção à eles na tentativa de agredi-los”, explicou um agente.

A PRF afirma que após testes de alcoolemia, foi constatado teor de 0,77 mg/L para o condutor do Ford Ka. Já o condutor do GM Vectra deu negativo, segundo os agentes.

Após o ocorrido, todos os envolvidos, ilesos, bem como os artefatos encontrados, foram encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí/RJ) para que a ocorrência fosse registrada. Segundo a PRF, o condutor e suposto autor das ameaças foi enquadrado nos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasiliro (CTB) por (conduzir veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas), 147 do Código Penal (ameaça) e 307 do Código Penal (falsa identidade), uma vez que fora verificado que o mesmo não seria policial, conforme registrado na ocorrência. Ele foi ouvido e responderá em liberdade.